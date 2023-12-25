Triatlonda 2024 faaliyet takvimi belli oldu

Triatlonda 2024 yılı faaliyet takvimi açıklandı.
Türkiye Triatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan programa göre, Türkiye 6 uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası, 10-11 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek. Avrupa Triatlon Kupası'nda art arda 2. en fazla yapılan yarış olma özelliğini taşıyan Alanya ayağı ise 26-27 Ekim'de 33. kez organize edilecek.
2024'te Türkiye'de düzenlenecek öne çıkan uluslararası triatlon yarışmaları şöyle:
20-21 Nisan: Avrupa Gençler Triatlon Kupası Yenişehir ayağı (Mersin)
20-21 Nisan: Dünya Paratriatlon Kupası Yenişehir ayağı (Mersin)
1-2 Haziran: Challenge Gelibolu Orta Mesafe Triatlon Yarışı (Çanakkale)
10-11 Ağustos: Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası (Balıkesir)
31 Ağusutos-1 Eylül: Avrupa Triatlon Kupası İstanbul ayağı
26-27 Ekim: Avrupa Triatlon Kupası Alanya ayağı (Antalya)
Türkiye Triatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan programa göre, Türkiye 6 uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası, 10-11 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek. Avrupa Triatlon Kupası'nda art arda 2. en fazla yapılan yarış olma özelliğini taşıyan Alanya ayağı ise 26-27 Ekim'de 33. kez organize edilecek.
2024'te Türkiye'de düzenlenecek öne çıkan uluslararası triatlon yarışmaları şöyle:
20-21 Nisan: Avrupa Gençler Triatlon Kupası Yenişehir ayağı (Mersin)
20-21 Nisan: Dünya Paratriatlon Kupası Yenişehir ayağı (Mersin)
1-2 Haziran: Challenge Gelibolu Orta Mesafe Triatlon Yarışı (Çanakkale)
10-11 Ağustos: Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası (Balıkesir)
31 Ağusutos-1 Eylül: Avrupa Triatlon Kupası İstanbul ayağı
26-27 Ekim: Avrupa Triatlon Kupası Alanya ayağı (Antalya)
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