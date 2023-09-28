Trendyol Süper Lig'de 7. hafta başlıyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası cuma günü oynanacak Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta başlıyor!
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28 Eylül 2023 11:51
Trendyol Süper Lig'in 7. haftası cuma günü oynanacak Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 7. haftanın maç programı şöyle:

Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

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