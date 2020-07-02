Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parlıyor!

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla beğeni topluyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parlıyor!
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02 Temmuz 2020 13:21
Trabzonspor'un 1 numarası olan Uğurcan Çakır'ın bu sezon elde ettiği rakamlar da bir hayli dikkat çekiyor. 28 lig maçında sahaya çıkan Uğurcan, bilhassa ceza sahası dışından gelen şutlarda çok başarılı oldu.

24 yaşındaki eldiven, ceza sahası dışından gelen 36 şutun sadece bir tanesinde gol yedi.

Tam yüzde 97'lik bir kurtarış isabeti yakalayan Uğurcan, genel kurtarış yüzdesinde de yüzde 76'yı buldu. Topu oyuna sokma konusunda da yüzde 77'lik isabetle başarı sağlayan genç eldiven, özellikle bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üç Fenerbahçe derbisinde toplamda 21 kurtarış yaparak, alınan 2 galibiyet 1 beraberlikte büyük pay sahibiydi.



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