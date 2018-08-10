  •  
    Transfer pazarlıklarında Serdar'a TALİP oldular!
  •  
    Serdar'dan flaş sitem; Müslümanlık forma mı?
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...
  •  
    SÜRPRİZ: Real Madrid, YENİ forvetini buldu!..
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..

Trabzonspor'da transfer düğümü bugün çözülecek!

Trabzonspor'un bir süredir temas halinde olduğu İranlı stoper Morteza Pouraliganji, kesin kararını bugün Bordo-Mavililer'e bildirecek.

Trabzonspor'da transfer düğümü bugün çözülecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 09:20
Trabzospor'un Amiri ve Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği üçüncü İranlı oyuncu olan Morteza'da düğüm bugün çözülüyor.

Uzun süreden beri İranlı oyuncunun transferini sonuçlandırmaya çalışan bordo-mavili yönetim oyuncuya son teklifini yaptı. Oyuncuyla yakın temasta olan bordo-mavili kulüp İranlı oyuncunun yanıtını beklemeye geçti. Morteza'nın yanıtını bugün (10 Ağustos Cuma) içerisinde vereceği belirtildi. 

Geçtiğimiz sezon Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Morteza Pouraliganji, şu anda boşta bulunuyor.

Bonservisi elinde olan İranlı oyuncu stoper, ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için