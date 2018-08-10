Trabzonspor'da transfer düğümü bugün çözülecek!

Trabzospor'un Amiri ve Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği üçüncü İranlı oyuncu olan Morteza'da düğüm bugün çözülüyor.Uzun süreden beri İranlı oyuncunun transferini sonuçlandırmaya çalışan bordo-mavili yönetim oyuncuya son teklifini yaptı. Oyuncuyla yakın temasta olan bordo-mavili kulüp İranlı oyuncunun yanıtını beklemeye geçti. Morteza'nın yanıtını bugün (10 Ağustos Cuma) içerisinde vereceği belirtildi.Geçtiğimiz sezon Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen Morteza Pouraliganji, şu anda boşta bulunuyor.Bonservisi elinde olan İranlı oyuncu stoper, ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.