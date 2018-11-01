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Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Bursaspor hazırlıkları ara vermeden başladı. Golcü futbolcu Nwakaeme , takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci
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01 Kasım 2018 15:16
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Bursaspor hazırlıkları ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da dün deplasmanda Bugsaşspor ile mücadele eden bordo-mavili ekipte kupa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde ise beşe beş oyun oynandı. Antrenmana tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı, Majid Hosseini ve Hugo Rodallega katılmadı, Onur Kıvrak, Juraj Kucka, Abdülkadir Parmak ve Semih Karadeniz fitness salonunda, Mustafa Akbaş ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

KAMİL AHMET İLE NWAKAEME SEVİNCİ
Bu arada bordo-mavili takımda bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet ile sol kanat oyuncusu Nwakaeme bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

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