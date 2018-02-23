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Trabzonspor'da kriz kapıda, alacaklılar birikti

Trabzonspor'da mali ekonomik kriz baş göstermeye başladı. Devre arası transfer sezonunda Rıza Çalımbay'ın istediği transferlerden sadece bir tanesini gerçekleştirebilen Muharrem Usta, mali kaynak arayışına başladı.

Kaynak: Akşam
Trabzonspor'da kriz kapıda, alacaklılar birikti
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23 Şubat 2018 10:01
Trabzonspor'da ekonomik kriz kapıda. Devre arasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın talep ettiği üç bölgeden sadece birine takviye yapan Fırtına, ligdeki kötü sonuçların ardından hem TFF'den gelen paradan hem de tribün gelirinden mahrum kaldı.

Trabzon'da takımın alacaklarının biriktiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bir bölüm ödemeyi gerçekleştiren, Başkan Muharrem Usta'nın yeniden kaynak arayışına girdiği aktarıldı.

Futbolcuların son 12 haftada sadece saha içine odaklanmasını isteyen Başkan Usta, Alanya maçından sonra ödeme yapmayı planladığı bildirildi.

 

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