Trabzonspor'da ekonomik kriz kapıda. Devre arasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın talep ettiği üç bölgeden sadece birine takviye yapan Fırtına, ligdeki kötü sonuçların ardından hem TFF'den gelen paradan hem de tribün gelirinden mahrum kaldı.Trabzon'da takımın alacaklarının biriktiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bir bölüm ödemeyi gerçekleştiren, Başkan Muharrem Usta'nın yeniden kaynak arayışına girdiği aktarıldı.Futbolcuların son 12 haftada sadece saha içine odaklanmasını isteyen Başkan Usta, Alanya maçından sonra ödeme yapmayı planladığı bildirildi.