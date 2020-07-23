Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton

Premier Lig'de 8 yıl Chelsea'de yardımcı antrenör ve scout şefliği görevlerinde bulunan İngiliz çalıştırıcı, bordo-mavili takımda önemli bir deneyim yaşayacak. 2012'de Roberto Di Matteo ile Chelsea'de kısa sürede Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve FA Kupası kazanan Newton, çok tecrübeli bir isim.



Ünlü hocalarla çalıştı



Eddie Newton, Chelsea'de 2012'den itibaren Di Matteo, Guus Hiddink, Jose Mourinho, Antonio Conte, Maurizio Sarri ve Frank Lampard dönemlerinde çalıştı. 48 yaşındaki teknik adam; daha çok Obi Mikel ve Sturridge için gelmiş ama ikilinin ani ayrılıkları sonrası Hüseyin Çimşir'in en önemli yardımcılarından olmuştu. Çimşir'in vedası sonrası daha önemli bir göreve hazırlanan tecrübeli isim, özellikle kupa finali için yeterli donanıma sahip olmasıyla Trabzonspor yönetimini rahatlatıyor.



Son 9 sezonun en yüksek puanı



Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kayserispor ile kritik bir randevuya çıkacak olan Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde son 9 senedeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşayacak. 62 puanda bulunan Karadeniz ekibi, aynı zamanda son 9 yılın en iyi lig sıralamasını da yakalayacak. Bordo-mavililer, 82 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak. Trabzonspor, Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde ligi ikinci sırada tamamlayacak.



