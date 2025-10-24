24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
1-278'
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
0-179'
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
0-09'
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
0-037'

Trabzonspor yönetiminden taraftara uyarı!

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp veya yönetim kurulu üyeleri adına loca satışı gerçekleştirmek amacıyla taraftarların telefonla arandığı ve para talep edildiği yönünde bilgilerin taraflarına ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önemle vurgulamak isteriz ki telefon yoluyla veya bireysel aramalar üzerinden hiçbir şekilde loca satışı yapılmamaktadır. Bu nedenle kulübümüz adına yapıldığı iddia edilen her türlü telefon aramasına, mesajlaşmaya veya para talebine kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica eder, taraftarlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını hatırlatırız."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Karagümrük 10 2 0 8 9 20 6
18 Kayserispor 10 0 5 5 6 21 5
