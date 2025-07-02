Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

calendar 02 Temmuz 2025 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, oyuncuların dinamik ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptığı kaydedildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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