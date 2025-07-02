Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, oyuncuların dinamik ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptığı kaydedildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, oyuncuların dinamik ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptığı kaydedildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.