Trabzonspor'un yeni taç antrenörü kampa geldi!

Trabzonspor'un anlaştığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yeni taç antrenörü kampa geldi!
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22 Temmuz 2022 16:39
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu.

Daha önce İngiltere'de önemli kulüplerde görev yapan Gronnemark, bordo-mavililerin bu sabah Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi.

Bugün bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak Gronnemark, sezon içerisinde aralıklarla kulüpte görev yapacak.

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