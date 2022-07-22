Trabzonspor'un yeni taç antrenörü kampa geldi!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu.
Daha önce İngiltere'de önemli kulüplerde görev yapan Gronnemark, bordo-mavililerin bu sabah Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi.
Bugün bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak Gronnemark, sezon içerisinde aralıklarla kulüpte görev yapacak.
Daha önce İngiltere'de önemli kulüplerde görev yapan Gronnemark, bordo-mavililerin bu sabah Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi.
Bugün bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak Gronnemark, sezon içerisinde aralıklarla kulüpte görev yapacak.
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