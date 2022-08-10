Trabzonspor'un rakibinden kaleci transferi

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Danimarka ekibi Kopenhag, Avustralyalı milli kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı.



Kopenhag Kulübü, Real Sociedad ile kontratı sona eren 30 yaşındaki file bekçisiyle iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Kariyeri boyunca Club Brugge, Valencia, Genk, Brighton ve Arsenal gibi takımlarda oynayan Ryan, geçen sezon Real Sociedad'a transfer olmuştu.



Avustralya Milli Takımı'nın kalesini 73 kez koruyan Ryan, Real Sociedad'da ise 9 maça çıktı.



Trabzonspor ile Kopenhag arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları, 16 ve 24 Ağustos'ta oynanacak.





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