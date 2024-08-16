Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Slask Wroclaw'ı iki maç sonucunda eleyen St. Gallen, Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off rakibi oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi belli oldu
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15 Ağustos 2024 23:55
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 01:32
Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off rakibi belli oldu.

Slask Wroclaw'ı iki maç sonucunda eleyen St. Gallen, Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off rakibi oldu.

Bordo mavili takımın ilk maçı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak.

Organizasyonda 3. eleme turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 1-2 (1-1)

Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan): 1-0 (1-0)

Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda): 0-1 (0-1)

Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka): 1-1 (3-2)

Zira (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan): 2-2 (1-1) (Penaltılar 2-1)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-4 (1-1)

Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): 0-1 (2-2)

Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya): 3-1 (1-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan): 4-0 (1-2)

Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya): 3-1 (1-1)

CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail): 1-0 (1-0)

Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0 (0-1) (Penaltılar 1-2)

Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-1 (0-3)

AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan): 1-0 (1-3)

RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan): 2-0 (1-0)

Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya): 1-0 (1-2) (Penaltılar 2-4)

Drita (Kosova) - Auda (Letonya): 3-1 (0-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 2-0 (1-2)

Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1 (1-3) (Penaltılar 12-11)

Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 3-2 (2-2)

Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre): 3-2 (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova): 0-1 (1-0) (Penaltılar 4-1)

Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya): 0-1 (0-1) (Penaltılar 3-4)

Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-3 (1-0)

Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya): 0-1 (0-0)

Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre): 2-0 (3-0)

Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.

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