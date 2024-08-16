Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off rakibi belli oldu.
Slask Wroclaw'ı iki maç sonucunda eleyen St. Gallen, Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off rakibi oldu.
Bordo mavili takımın ilk maçı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak.
Organizasyonda 3. eleme turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 1-2 (1-1)
Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan): 1-0 (1-0)
Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda): 0-1 (0-1)
Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka): 1-1 (3-2)
Zira (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan): 2-2 (1-1) (Penaltılar 2-1)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-4 (1-1)
Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): 0-1 (2-2)
Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya): 3-1 (1-1)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan): 4-0 (1-2)
Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya): 3-1 (1-1)
CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail): 1-0 (1-0)
Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0 (0-1) (Penaltılar 1-2)
Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-1 (0-3)
AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan): 1-0 (1-3)
RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan): 2-0 (1-0)
Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya): 1-0 (1-2) (Penaltılar 2-4)
Drita (Kosova) - Auda (Letonya): 3-1 (0-1)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 2-0 (1-2)
Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1 (1-3) (Penaltılar 12-11)
Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 3-2 (2-2)
Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre): 3-2 (0-2)
Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova): 0-1 (1-0) (Penaltılar 4-1)
Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya): 0-1 (0-1) (Penaltılar 3-4)
Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-3 (1-0)
Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya): 0-1 (0-0)
Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre): 2-0 (3-0)
Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.
Slask Wroclaw'ı iki maç sonucunda eleyen St. Gallen, Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off rakibi oldu.
Bordo mavili takımın ilk maçı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta Papara Park'ta oynanacak.
Organizasyonda 3. eleme turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 1-2 (1-1)
Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan): 1-0 (1-0)
Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda): 0-1 (0-1)
Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka): 1-1 (3-2)
Zira (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan): 2-2 (1-1) (Penaltılar 2-1)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-4 (1-1)
Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): 0-1 (2-2)
Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya): 3-1 (1-1)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan): 4-0 (1-2)
Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya): 3-1 (1-1)
CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail): 1-0 (1-0)
Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0 (0-1) (Penaltılar 1-2)
Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-1 (0-3)
AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan): 1-0 (1-3)
RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan): 2-0 (1-0)
Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya): 1-0 (1-2) (Penaltılar 2-4)
Drita (Kosova) - Auda (Letonya): 3-1 (0-1)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 2-0 (1-2)
Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1 (1-3) (Penaltılar 12-11)
Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 3-2 (2-2)
Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre): 3-2 (0-2)
Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova): 0-1 (1-0) (Penaltılar 4-1)
Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya): 0-1 (0-1) (Penaltılar 3-4)
Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-3 (1-0)
Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya): 0-1 (0-0)
Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre): 2-0 (3-0)
Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.
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