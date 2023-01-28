ABDULLAH AVCI'DAN 2 RÖTUŞ

HATAYSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ

HATAYSPOR ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ!

GİRDİ VE GOLÜ ATTI

HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ

ABDULLAH AVCI'DAN MÜDAHALE

BERTUĞ İNANILMAZ KAÇIRDI!

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK!

HATAYSPOR KAZANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Hatay Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.Trabzonspor, Enis Bardhi ile 9. dakika öne geçerken, Hatayspor bu gole 47. dakikada Ayoub El Kaabi ve 50. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Hatayspor ise ligde 5 maç sonra kazandı.Trabzonspor, 35 puanda kaldı. Hatayspor 20 puana yükseldi.Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.por Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının geçen hafta 4-0 galip geldiği İstanbulspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.Avcı, ilk 11'de Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Vitor Hugo ile Bardhi'ye yer verdi.Trabzonspor, Hatayspor karşısında Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez ilk 11'i ile sahaya çıktı.Bordo-mavili ekipte Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Dilan Bozok, Abdülkadir Ömür, Larsen, Naci Ünüvar, Denswill, Trezeguet, Doğucan Haspolat, Lahtimi yedek kulübesinde forma bekledi.Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel ise Süper Lig'deki Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Vranjes, Aabid, El-Kaabi, Ribeiro yerine Burak Bekaroğlu, Musa Çağıran, Onur Ergün ve Kaan Kanak'a görev verdi.Hatayspor, maça Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan Kanak, Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 11'i ile başladı.Bordo-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Ribeiro, Aabid, Kerim Alıcı, El-Kaabi, Ze Luis, Atsu, Engin Can Aksoy, Dudziak, Sadık Baş yer aldı.Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni, maç kadrosunda bulunmadı.Ev sahibi ekibin oyuncuları, sahaya "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" yazılı pankartla çıktı.Trabzonspor, karşılaşmanın 9. dakikasında öne geçti. Bu dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Bardhi, şık bir kafa vuruşu yaptı. Makedon futbolcunun vuruşu kaleci Erce'nin üzerinden ağlarla buluştu.Hatayspor, karşılaşmanın 16. dakikasında eşitliği yakaladı. Bu dakikada Boudjemaa sağ kanattan ceza sahasına girdi. Boudjemaa'nın pasını altı pastaki Bertuğ Yıldırım'a çıkardı ve Bertuğ topu ağlara gönderdi. Bu gole Trabzonsporlu futbolcular yoğun itirazda bulundu. Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat, golden sonra Zorbay Küçük'e inceleme uyarısında bulundu. Zorbay Küçük, monitörde yaptığı incelemenin ardından pozisyon başlangıcında Boudjemaa'nın Hugo'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Güney temsilcisinde Ayoub El Kaabi ve Ruben Ribeiro oyuna dahil oldu. Onur Ergün ve Kaan Kanak kenara geldi.Oyuna ikinci yarının başlangıcında giren Ayoub El Kaabi, 47. dakikada Hatayspor'un eşitlik golünü attı. Bu dakikada Savunma arkasına atılan topu Ayoub El Kaabi çok iyi kontrol etti. İki rakibini ekarte edip düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Hatayspor, karşılaşmanın 50. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağdan ceza sahasına gönderilen topa Bertuğ Yıldırım harika yükseldi. Uzak köşeye doğru çok bir kafa vuruşu yaptı. Uğurcan uzansa da gole engel olamadı ve Hatayspor durumu 2-1 yaptı.Abdullah Avcı, 3 dakika içerisinde yenilen iki golün ardından oyuna müdahalede bulundu. Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı ve Enis Bardhi, 55. dakikada oyundan çıktı. Umut Bozok ve Trezeguet oyuna dahil oldu.Hatayspor, 59. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Sam Adekugbe'nin soldan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Bertuğ vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Bruno Peres, 70. dakikada sakatlık yaşadı. Sakatlık yaşayan Peres'in yerine Stryger Larsen oyuna dahil oldu.Trabzonspor, maçın son bölümünde önemli fırsatlar yakalasa da, kaleci Erce'yi geçemedi. Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetti.9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-126. dakikada Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.39. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.43. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Djaniny'in şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.45+2. dakikada Onur Ergün'ün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta çıktı.İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.46. dakikada Siopis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direten döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.48. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Kaleci Erce Kardeşler'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Bertuğ Özgür Yıldırım, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Ceza sahası içinde El-Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-150. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafayla topu filelere gönderdi: 2-155. dakikada Bardhi'nin, savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.59. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.88. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Dilan Bozok'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler tehlikeyi önledi.90+2. dakikada sol kanatta Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.90+9. dakikada El-Kaabi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Yeni HatayZorbay Küçük, Ekrem Kan, Osman Gökhan BilirErce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran (Dk. 71 Aabid), Boudjemaa (Dk. 90+4 Dudziak), Onur Ergün (Dk. 46 Ribeiro), Lobjanidze, Kaan Kanak (Dk. 46 El-Kaabi), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 81 Ze Luis)Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 72 Larsen), Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Bardhi (Dk. 55 Trezeguet), Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Umut Dilan Bozok), Djaniny (Dk. 82 Lahtimi), Maxi GomezDk. 9 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 48 El-Kaabi, Dk. 50 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)Dk. 16 Uğurcan Çakır, Dk. 27 Bruno Peres (Trabzonspor), Dk. 53 Musa Çağıran, Dk. 66 Boudjemaa, Dk. 76 Ribeiro, Dk. 90+6 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)