Trabzonspor'u bekleyen zorlu viraj!

Lige verilen arada 9 oyuncuyu Milli takımlara gönderen Bordo-Mavililer'de, bu isimlerin büyük bölümü dünkü çalışmaya katıldı. Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür A Milli Takım kampından dönerken, Siopis ile Bakasetas Yunanistan'dan geldi. Gbamin Fildişi'ye, Gomez Uruguay'a, Bardhi Kuzey Makedonya'ya, Larsen ise Danimarka Milli Takımı'na gitmişti.



Yoğun fikstür bekliyor



Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Adana Demirspor maçında takımın başında olan Orhan Ak, yeni yönetim tarafından sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildi. Kendi ekibini kuran 46 yaşındaki antrenör, Trabzonspor serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ak'ı yoğun bir fikstür bekliyor.



Hedefe yaklaşmak istiyor



Bordo-Mavililer, yarın Akyazı'daki Kayserispor mücadelesiyle maratona başlayacak. Bu maçtan sadece 3 gün sonra yani 4 Nisan Salı günü deplasmanda Ankaragücü karşılaşması var. Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasını mutlaka kazanmak isteyen Fırtına, sezonun en ciddi hedefine bir adım daha yaklaşmak amacında.



Sonra Beşiktaş derbisi...



8 Nisan'da ise İstanbul'da Kasımpaşa ile lig maçı oynanacak. Orhan Ak, 8 günde oynanacak 3 maçı da kazanıp, hem taraftarın hem de camianın güvenini arkasına almak istiyor. Karadeniz ekibi, sonrasında ise taraftarı önünde Beşiktaş derbisini oynayacak. Bu maç 16 Nisan'da.



Takımda 3 eksik var



Kayserispor maçı öncesi Trabzonspor'da 3 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yanı sıra adalesinden problem yaşayan Naci Ünüvar ve uzun süredir tedavisi devam eden Dorukhan Toköz kadroda yer almayacak. A Milli Takım ile Riva'da saha çalışmalarına başlayan Dorukhan'ın, 2 hafta içerisinde maç oynayabilecek düzeye gelmesi hedefleniyor.



Biletlere yine ilgi çok az



Ümraniye ve Adana Demir maçlarında Akyazı Stadı'nın çok büyük bölümü boş kalırken, 10 bin civarında taraftar tribünde yer almıştı. Yeni yönetim ve Orhan Ak'ın hoca olarak açıklanması sonrası Kayserispor karşılaşmasında taraftarın nasıl reaksiyon göstereceği merak ediliyor. Ancak şu ana kadar satışa sunulan biletlere ilgi çok az. Kombineler hariç 2 bin civarında koltuk satıldı. Trabzonspor, kadın taraftarlara bu maç için yüzde 50 indirim yapmıştı.





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