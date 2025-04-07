Trabzonspor - Rizespor maçının saati değişiyor!

Trabzonspor'un Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının saati değişiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan karşılaşma, aynı gün Trabzon'da saat 16.00'da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması nedeniyle saat 19.00'a alınacak.
TFF, Trabzonspor ile Rizespor arasındaki mücadelenin 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağını açıklamıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan karşılaşma, aynı gün Trabzon'da saat 16.00'da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması nedeniyle saat 19.00'a alınacak.
TFF, Trabzonspor ile Rizespor arasındaki mücadelenin 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağını açıklamıştı.