Trabzonspor'lu Batagov'a iki büyük teklif!

Trabzonspor'lu Arseniy Batagov'u Avrupa'nın önemli kulüpleri izliyor. İtalya'dan Lazio, İngiltere'den Nottingham Forrest, genç stoperi transfer etmek istiyor.

calendar 03 Temmuz 2025 09:57
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'lu Batagov'a iki büyük teklif!
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Trabzonspor'un genç savunmacısı Arseniy Batagov'a iki büyük Avrupa kulübünden resmi teklif geldi.

İtalya Serie A ekibi Lazio ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest, Ukraynalı stoper için bordo-mavililerin kapısını çaldı.

Geçtiğimiz sezon başında Ukrayna'nın Dnipro-1 takımından transfer edilen ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Arseniy Batagov için Avrupa devleri sıraya girdi.

Trabzonspor'un geride kalan sezonda en istikrarlı isimlerinden biri haline gelen genç oyuncusu için Nottingham Forest'ın yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde bir teklif yaptığı, Lazio'nun ise 10 milyon euro civarında bir öneri sunduğu öğrenildi.

Bordo-mavili yönetim, Batagov'un satışına sıcak bakmasa da tekliflerin seviyesine göre bir değerlendirme yapılması planlanıyor.


20 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, Arseniy Batagov transferi için minimum 20 milyon euro bonservis bekliyor. Bu rakamın altındaki tekliflerin geri çevrildiği ifade ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 23 resmi maça çıkan Batagov, takımına 2 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

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