Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda perşembe konuk edeceği Kızılyıldız, maçı hazırlıklarını tamamladı.



Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.



Antrenmana, sakatlıkları devam eden Serkan Asan, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Bruno Peres ile sağ ayak baş parmağında ödem oluşan Jean-Philippe Gbamin ile Trezeguet katılmadı.



Trabzonspor ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız arasında perşembe saat 19.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ