Trabzonspor, Kızılyıldız maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Kızılyıldız maçına hazır
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14 Eylül 2022 20:08
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda perşembe konuk edeceği Kızılyıldız, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları devam eden Serkan Asan, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Bruno Peres ile sağ ayak baş parmağında ödem oluşan Jean-Philippe Gbamin ile Trezeguet katılmadı.

Trabzonspor ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız arasında perşembe saat 19.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

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