Trabzonspor, Kevin Kampl için yeniden devrede!

Trabzonspor, yaz döneminin başında gündeme gelen ancak transferinde mesafe katedemediği Kevin Kampl için yeniden devrede. 32 yaşındaki Sloven yıldızın Leipzig'de kalması zor gözüküyor. Bordo-mavililer tecrübeli orta saha konusunda şartları zorluyor.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor, Kevin Kampl için yeniden devrede!
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13 Ağustos 2023 14:33
Trabzonspor'da takımdaki orta saha eksikliği 1-0 kazanılan Antalyaspor maçında da net şekilde görülürken, yönetim bir an önce Nenad Bjelica'nın talep ettiği bölgelere transfer yapmak istiyor. Özellikle merkeze nokta atışı ve takım kalitesini artıracak takviye şart gözüküyor. Karadeniz ekibi, yaz döneminin başında gündeme gelen ancak o süreçte transferinde mesafe katedemediği Kevin Kampl için yeniden devrede.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Bu kez daha ciddi şekilde nabız yoklaması yapan Fırtına, 32 yaşındaki yıldızı takıma kazandırmak istiyor. Alman ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Kampl, geçen sezon rotasyon oyuncusu rolündeydi. Bundesliga'daki 30 maçta 1.336 dakika görev alan Sloven futbolcu, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

SÜRE BULMASI DAHA ZOR

Bu yaz transferde ciddi rakamlara oyuncu satışı yapan Leipzig, orta alana 2 takviye gerçekleştirdi. Kampl'ın bu yıl alacağı sürenin daha da azalması bekleniyor. Yıldız orta sahanın kariyeri ve istikrarı nedeniyle olası ayrılık sürecinde taliplerinin artması sürpriz olmaz. Ancak Trabzonspor oyuncu için tüm şartları zorluyor. 


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