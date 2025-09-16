16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Trabzonspor, kalesinde kolay geçit vermiyor

Trabzonspor, ligde ilk 5 haftaya bakıldığında 2 golle son 13 sezon içinde kalesinde en az gol gördüğü dönemi yaşadı

16 Eylül 2025 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, kalesinde kolay geçit vermiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 gol yiyen Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol bakımından son yılların en iyi başlangıcını yaptı.

Ligde ilk 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde de rakiplerine kolay geçit vermedi.

Bordo-mavili takım, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u yenerken, ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek kalesini gole kapadı. Ligin 4. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 5. haftada ise Fenerbahçe deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.



-Uğurcan'dan sonra Onana kaleye geçti

Trabzonspor'da ligin ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korudu. Galatasaray'a daha sonra transfer olan milli kaleci, bordo-mavili formayla çıktığı 4 maçta sadece 1 gol kalesinde gördü.

Son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında ise Trabzonspor'da ilk kez görev yapan yeni transfer Andre Onana, ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Kamerunlu kaleci, bu maçta 1 gol yedi.

- Son 13 sezonun en iyi başlangıcı

Trabzonspor, son 13 sezon içerisinde yediği gol olarak en iyi başlangıcı yaptı.

En son 2012-2013 sezonunda kalesinde 2 gol yiyen bordo-mavili takım, 2013-2014 sezonunda 6, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 4, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 9, 2018-2019 sezonunda 6, 2019-2020 sezonunda 7, 2020-2021 sezonunda 7, 2021-2022 sezonunda 4, 2022-2023 sezonunda 5, 2023-2024 sezonunda 6, 2024-2025 sezonunda 3, bu sezon ise 2 gol gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.