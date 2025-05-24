Trabzonspor ile Samsunspor 54. randevuda

Trabzonspor ile Reeder Samsunspor, pazar günü Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz Derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.
Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.
- Trabzon'da 26 maçın 21'ini ev sahibi takım kazandı
Trabzonspor, sahasında Reeder Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.
Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.
- Sahasında son 5 maçı kazandı
Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu.
En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, geçen sezonda 2-1 galip geldi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı.
Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz Derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.
Bordo-mavililer, geride kalan 53 lig maçında galibiyetlerde Reeder Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.
- Trabzon'da 26 maçın 21'ini ev sahibi takım kazandı
Trabzonspor, sahasında Reeder Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.
Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.
- Sahasında son 5 maçı kazandı
Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu.
En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, geçen sezonda 2-1 galip geldi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı.
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