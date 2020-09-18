Trabzonspor ile Denizlispor, 41. randevuda

Ligde geride kalan 40 maçta Trabzonspor'un Denizlispor'a karşı galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor ile Denizlispor, 41. randevuda
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18 Eylül 2020 13:06
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, cumartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.

Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.

 


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