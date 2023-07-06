Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Slovenya'da çalışmaları sürdüren Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor. Sakatlanan Salih Malkoçoğlu ve Muhammet Taha Tepe akşamki antrenmana katılmazken Emirhan Zaman da çalışmaya devam edemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
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06 Temmuz 2023 22:32
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Slovenya'daki üçüncü gününü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok, vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil ile sabahki çalışmada sakatlanan Salih Malkoçoğlu ve Muhammet Taha Tepe katılmadı.

Antrenman başında sağ üst adalesinde ağrı hisseden Emirhan Zaman da çalışmaya devam edemedi. Tedavisi yapılan oyuncu, otele getirildi. Salih Malkoçoğlu'nun sağ arka adalesinde, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin de sağ dizinde esneme olduğu belirtildi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın büyük bölümünde kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptı.

Trabzonspor, Cuma sabahı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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