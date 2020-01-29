Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Haftanın en kritik maçı olarak gösterilen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Serkan Tokat. Mücadelenin VAR hakemliğini Koray Gençerler yapacak, AVAR ise Kadir Sağlam.
İşte 20. haftanın hakemleri:
31 Ocak Cuma
20.00: Başakşehir - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)
1 Şubat Cumartesi
14.00: Antalyaspor - Konyaspor (Halis Özkahya)
17.00: Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Ümit Öztürk)
20.00: Trabzonspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
2 Şubat Pazar
13.30: Ankaragücü - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
16.00: Gaziantep FK - Sivasspor (Arda Kardeşler)
16.00: Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (Mete Kalkavan)
19.00: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor (Zorbay Küçük)
3 Şubat Pazartesi
20.00Denizlispor - Göztepe (Mustafa Öğretmenoğlu)
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Haftanın en kritik maçı olarak gösterilen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Serkan Tokat. Mücadelenin VAR hakemliğini Koray Gençerler yapacak, AVAR ise Kadir Sağlam.
İşte 20. haftanın hakemleri:
31 Ocak Cuma
20.00: Başakşehir - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)
1 Şubat Cumartesi
14.00: Antalyaspor - Konyaspor (Halis Özkahya)
17.00: Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Ümit Öztürk)
20.00: Trabzonspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
2 Şubat Pazar
13.30: Ankaragücü - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
16.00: Gaziantep FK - Sivasspor (Arda Kardeşler)
16.00: Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (Mete Kalkavan)
19.00: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor (Zorbay Küçük)
3 Şubat Pazartesi
20.00Denizlispor - Göztepe (Mustafa Öğretmenoğlu)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın