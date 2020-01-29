Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.Haftanın en kritik maçı olarak gösterilen Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Serkan Tokat. Mücadelenin VAR hakemliğini Koray Gençerler yapacak, AVAR ise Kadir Sağlam.20.00: Başakşehir - Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)14.00: Antalyaspor - Konyaspor (Halis Özkahya)17.00: Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Ümit Öztürk)20.00: Trabzonspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)13.30: Ankaragücü - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)16.00: Gaziantep FK - Sivasspor (Arda Kardeşler)16.00: Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (Mete Kalkavan)19.00: Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor (Zorbay Küçük)20.00Denizlispor - Göztepe (Mustafa Öğretmenoğlu)