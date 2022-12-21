Trabzonspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
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21 Aralık 2022 16:22
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Maç biletlerinin saat 15.00'de satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını, VIP Platinum için bin 900, VIP Gold için bin 600, VIP Silver için bin 300, batı tribün için 600, doğu tribün için 400, yavru fırtına tribün için 350, kale arkası tribün için de 300 lira olarak belirledi.

İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince rakip takım taraftarlarına açık olmayacak maçta misafir tribünü bilet satış fiyatları ise 300 lira olarak açıklandı.

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