Trabzonspor'dan Zeki Amdouni'ye kanca!

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, kiralık olarak Basel forması giyen ve bonservisi Lozan'da bulunan 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Zeki Amdouni'yi listesine aldı.

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Trabzonspor'dan Zeki Amdouni'ye kanca!
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20 Şubat 2023 14:00
Basel maçında sahaya 'Geçmiş olsun Türkiyem' yazılı tişörtle çıkan Zeki Amdouni 'transfer' için not edildi...

Türk asıllı 22 yaşındaki oyuncu, ofansif orta saha ve forvet olarak görev yapıyor. Etkili gol vuruşları olan Zeki, 171 maçta 57 kez fileleri havalandırdı.

Basel'de kiralık olan Amdouni'nin bonservisi Lozan'da. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. (Fotoğraf: Basel)

 

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