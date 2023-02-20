Trabzonspor'dan Zeki Amdouni'ye kanca!

Basel maçında sahaya 'Geçmiş olsun Türkiyem' yazılı tişörtle çıkan Zeki Amdouni 'transfer' için not edildi...



Türk asıllı 22 yaşındaki oyuncu, ofansif orta saha ve forvet olarak görev yapıyor. Etkili gol vuruşları olan Zeki, 171 maçta 57 kez fileleri havalandırdı.



Basel'de kiralık olan Amdouni'nin bonservisi Lozan'da. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. (Fotoğraf: Basel)









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