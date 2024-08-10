Trabzonspor'dan sürpriz orta saha!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 0-1 mağlup olarak tur ihtimalini zora sokan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili ekip, gözünü İngiltere'ye dikti.
Yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen bordo-mavili ekip, orta sahasını güçlendirme kararı aldı. Denis Drăguș, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Pedro Malheiro, Stefan Savic ve Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, bu kez 15 milyon euroluk orta saha oyuncusu için harekete geçti.
TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ
Sports Digitale'den Safa Can Konuksever'in aktardığına göre; Trabzonspor, İngiliz ekibi Burnley formasını terleten Josh Brownhill için harekete geçti.
Karadeniz ekibi, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Burnley ile görüşmelere başladı. Geçen sezon 35 karşılaşmada görev alan İngiliz orta saha bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asiste imza attı.
Yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen bordo-mavili ekip, orta sahasını güçlendirme kararı aldı. Denis Drăguș, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Pedro Malheiro, Stefan Savic ve Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, bu kez 15 milyon euroluk orta saha oyuncusu için harekete geçti.
TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ
Sports Digitale'den Safa Can Konuksever'in aktardığına göre; Trabzonspor, İngiliz ekibi Burnley formasını terleten Josh Brownhill için harekete geçti.
Karadeniz ekibi, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Burnley ile görüşmelere başladı. Geçen sezon 35 karşılaşmada görev alan İngiliz orta saha bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asiste imza attı.