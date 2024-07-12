Trabzonspor'dan Phillips için 5 milyon euro!

Trabzonspor, Liverpool forması giyen Nathaniel Phillips için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Phillips için 5 milyon euro!
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12 Temmuz 2024 09:22
Transfer sezonuna oldukça hareketli bir başlangıç yapan Trabzonspor, Liverpool forması giyen Nathaniel Phillips'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.

İngiliz ekibi, geçen sezon Cardiff City'de başarılı bir kiralık dönemi geçiren 27 yaşındaki stoper için 9 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. Bordo-mavililer, bu bedeli 5 milyon euro seviyelerine çekmek için görüşmelere devam ediyor.

Phillips'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon 26 maçta bin 936 dakika sahada kaldı. İngiliz oyuncu bu süre içinde sadece 1 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.

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