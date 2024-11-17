Trabzonspor'dan Onuachu için yeni teklif

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle dikat çeken Nijeryalı golcü Paul Onuachu, kulüplerin anlaşamaması sebebiyle Southampton'a geri dönmüştü. Bordo-mavili yönetim, Onuachu'yu transfer etmek adına bir kez daha İngiliz kulübünün kapısını çalacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Onuachu için yeni teklif
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17 Kasım 2024 19:24
Trabzonspor'da 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak olan seçimli olağan genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte devre arasındaki transfer planını netleştirdi.

Takımda kadro dışı bırakılan 4 futbolcu ile yollar ayrılacak. Bu sayıya yapılacak eklemelerle yabancı kontenjanında yer açılacak.

Doğan ve Güneş'in transferde üzerinde mutabık kaldıkları isimlerin 8 numara ve stoper bölgesinde oynadıkları öğrenildi. Ayrıca sezon başında tüm uğraşlarına rağmen Southampton'ı ikna edemediği için Paul Onuachu'yu kadrosuna katamayan bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızı yeniden gündemine aldı.

YENİ TEKLİF: 10 MİLYON EURO

İngiliz ekibine daha önce olduğu gibi bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerilecek. Oyuncunun da Trabzonspor'a gelme isteğini Southampton yönetimine ileteceği belirtildi.

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