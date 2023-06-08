Trabzonspor'dan, Hırvatistan çıkarması!

Trabzonspor'un yetkilileri, Mislav Orsic ve Bruno Petkovic transferleriyle ilgili resmi görüşmeler için Hırvatistan'a gitti.
Bonservisi Southampton'da bulunan Orsic için İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıkların olumlu ilerlediği öğrenildi.
Trabzonspor, Göztepe'nin çoğunluk hissesini elinde bulunduran Southampton'a, ücretin yanı sıra kiralık oyuncu da vererek bu transferi gerçekleşmeyi planlıyor.
Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği Orsic'in de eski teknik direktörüyle yeniden çalışmak istemesi Karadeniz ekibinin bu transferde elini güçlendiriyor
PETKOVİC İLE YENİ GÖRÜŞME
Trabzonspor Bjelica'nın özellikle istediği Bruno Petkovic için de yeni bir görüşme gerçekleştirecek.
Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan ve kulübünün 5 milyon euro bonservis istediği tecrübeli santrfor için yeni bir teklif sunulacak.
Karadeniz ekibinin bu transfer için 2 milyon euro dolaylarında bir rakam belirlediği ve bunun üzerine çıkmak istemediği de gelen haberler arasında.
Teknik direktör Bjelica'nın talebi doğrultusunda golcü transferinde öncelik verilen Petkovic'de mutlu sona ulaşılamaması halinde Trabzonspor diğer adaylara yönelecek.
DIAGNE DE GÜNDEMDE
Bu adaylar arasında ise VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne ismi öne çıkıyor.
Oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat eden Karadeniz ekibi, Bjelica'nın onay vermesi halinde transferi bitirip Slovenya kampına yetiştirmeyi planlıyor.
Senegalli golcü Diagne de yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Burayı çok seviyorum. Değerlendireceğiz." dedi.
Bonservisi Southampton'da bulunan Orsic için İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıkların olumlu ilerlediği öğrenildi.
Trabzonspor, Göztepe'nin çoğunluk hissesini elinde bulunduran Southampton'a, ücretin yanı sıra kiralık oyuncu da vererek bu transferi gerçekleşmeyi planlıyor.
Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği Orsic'in de eski teknik direktörüyle yeniden çalışmak istemesi Karadeniz ekibinin bu transferde elini güçlendiriyor
PETKOVİC İLE YENİ GÖRÜŞME
Trabzonspor Bjelica'nın özellikle istediği Bruno Petkovic için de yeni bir görüşme gerçekleştirecek.
Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan ve kulübünün 5 milyon euro bonservis istediği tecrübeli santrfor için yeni bir teklif sunulacak.
Karadeniz ekibinin bu transfer için 2 milyon euro dolaylarında bir rakam belirlediği ve bunun üzerine çıkmak istemediği de gelen haberler arasında.
Teknik direktör Bjelica'nın talebi doğrultusunda golcü transferinde öncelik verilen Petkovic'de mutlu sona ulaşılamaması halinde Trabzonspor diğer adaylara yönelecek.
DIAGNE DE GÜNDEMDE
Bu adaylar arasında ise VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne ismi öne çıkıyor.
Oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat eden Karadeniz ekibi, Bjelica'nın onay vermesi halinde transferi bitirip Slovenya kampına yetiştirmeyi planlıyor.
Senegalli golcü Diagne de yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Burayı çok seviyorum. Değerlendireceğiz." dedi.
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