Trabzonspor'da yeni hedef Philip Billing

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor, transferde gaza bastı
Geçen sezon Premier League ekibi Bournemouth'daki performansıyla dikkat çeken Philip Billing, Trabzonspor'un orta sahasını güçlendirmek için görüştüğü önemli isimlerden.
Geçen sezon 29 karşılaşmada görev alan Billing, 2 gol ve 2 asist yapma başarısına ulaştı. Bu sezon ligde oynanan Nottingham maçında sadece 6 dakika görev alabilen Billing, iki lig müsabakasında da kadroda yer almadı.
İlk hedef; Billing fakat istenilen sonuca ulaşılamazsa rota Alan Lescano'ya çevrilecek. Bir merkez orta saha ve bir kanat forvet arayışına giren Karadeniz temsilcisi, bu isimlerden en az birini bitirmek istiyor.
ALAN LESCANO DA LİSTEDE
Trabzonspor, Arjantinli Alan Lescano'yu da listesine aldı. Adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Argentinos Juniors ile ön temaslar sağlandı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun da Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi.
Geçen sezon Premier League ekibi Bournemouth'daki performansıyla dikkat çeken Philip Billing, Trabzonspor'un orta sahasını güçlendirmek için görüştüğü önemli isimlerden.
Geçen sezon 29 karşılaşmada görev alan Billing, 2 gol ve 2 asist yapma başarısına ulaştı. Bu sezon ligde oynanan Nottingham maçında sadece 6 dakika görev alabilen Billing, iki lig müsabakasında da kadroda yer almadı.
İlk hedef; Billing fakat istenilen sonuca ulaşılamazsa rota Alan Lescano'ya çevrilecek. Bir merkez orta saha ve bir kanat forvet arayışına giren Karadeniz temsilcisi, bu isimlerden en az birini bitirmek istiyor.
ALAN LESCANO DA LİSTEDE
Trabzonspor, Arjantinli Alan Lescano'yu da listesine aldı. Adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Argentinos Juniors ile ön temaslar sağlandı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun da Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı iddia edildi.