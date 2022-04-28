Trabzonspor'da tarihi karenin anıtı yapılacak

Trabzonspor 38 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluğu, bir anıtla ölümsüzleştirecek. Karadeniz ekibi önce yarın oynanacak Fenerbahçe maçına odaklanacak. Bu maçta ikinci sırada yer alan Sarı Kanarya'nın puan kaybetmesi halinde Trabzonspor, Antalyaspor maçını oynamadan şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak Fenerbahçe kazanırsa Fırtına'nın, Antalyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak için en az 1 puana ihtiyacı var. Olur da Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugünkü toplantısında Beşiktaş'la oynanan ve 1-1 berabere biten maç hakkında 'Tekrar' kararı verilirse bu kez kupayı kucaklamak için Antalyaspor karşısında 3 puana ihtiyaç var.Ancak camia artık bu ihtimallerin hesabını yapmıyor. Karadeniz ekibi taraftarından, sporcusuna ve başkanına kadar büyük coşkunun nasıl kutlanıp, nasıl taçlanacağının hesaplarını yapıyor. Kuşkusuz 38 yıl sonra kazanılan şampiyonluğun anıtının dikilmesi de en önemli işler arasında yer alıyor.Şampiyonluk anıtının tasarımı, Bordo-Mavili takımın kupayı kaldırdığı fotoğrafa uygun bir tasarım olarak planlanıyor. O anın fotoğrafı heykelleştirilecek.Süper Lig Kupası'nın kaldırılma anının fotoğrafına giremeyenler de unutulmadı. Heykelin kaidesinin etrafına kupada emeği olan ancak çeşitli nedenlerle ayrılan futbolcuların isimleri de yazılacak. Edgar Ie de, Yusuf Sarı da, Gervinho da olacak. Bu futbolcuların yanında malzemecisinden, çimcisine; fizyoterapisinden, aşçısına ve çaycısına şampiyonlukta katkısı bulunan herkesin isimleri yazılacak. Heykeli yapacak kişinin Trabzonspor taraftarı bir sanatçı olduğu ve kesinlikle kulüpten ücret talep etmediği de belirtildi. Tarihi anıt, yoldan geçerken gözükecek şekilde Akyazı Stadı'nın önüne yerleştirilecek.