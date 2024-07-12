Trabzonspor'da sözleşme feshi: KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da sözleşme feshi: KAP'a bildirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 18:23
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 19:25
Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

OSIJEK'TEN GELDİ

20 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu, geçen sezon Hırvatistan'ın Osijek takımından transfer edilmişti.

RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Bakic, bordo mavili takımda resmi maça çıkmadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery