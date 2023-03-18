Trabzonspor'da son karar Orhan Ak

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Adana Demirspor maçında Orhan Ak takımı yönetirken, 4-1'lik galibiyetin ardından genç çalıştırıcı hem taraftarlarla hem de futbolcularla vedalaşmıştı.



Yıllardır Avcı'nın ekibinde yer alan ve tecrübeli hocanın da talebi doğrultusunda Adana Demirspor mücadelesinde takımın başında yer alan Orhan Ak'ın, göreve devam etme ihtimali hayli yüksek.



Seçim sürecinde liste çalışmalarını ve kaynak arayışlarını sürdüren Ertuğrul Doğan, cuma günü yaptığı görüşmede Orhan Ak'tan devam etmesini istedi. Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde topbaşı yapacak olan bordo-mavililerde Orhan hoca idmana çıkacak.



Teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmayan ve şimdilik bu kararı sezon sonuna bırakmaya sıcak bakan Ertuğrul Doğan'ın ligi Orhan Ak'la tamamlamayı düşündüğü öne sürüldü.



Abdullah Avcı'nın da Orhan Ak'ın en büyük destekçisi olduğu ve başarabileceğine dair inancını kendisine aktardığı öğrenildi. Son 2 senedir pek çok Anadolu takımından teknik adamlık teklifi alan Orhan Ak'ı Abdullah hoca bırakmamıştı.





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