Trabzonspor'da savunma ve hücum kusursuz

Trabzonspor bu sezon ilk 8 haftada defans ve hücum hattı önemli ivme yakaladı. 8 gol yiyen bordo-mavililerde gol yeme oranı yarı yarıya düştü.



Karadeniz ekibi, geçen sezon Abdullah Avcı'nın görevde olmadığı ilk 8 haftalık bölümde 10 gol atıp 15 gol yerken, eksi 5 averaja sahipti. Bu sezon ise 16 gol buldu ve ağlarında 8 gol görerek, artı 8 averajla yoluna devam ediyor.



Konya ve Alanyaspor maçlarında Trabzonspor'un hem savunmadaki hem de hücum hattındaki etkisi ön plana çıktı. Bordo-mavililer, iki maçta da 10 kişi kalmasına rağmen 1 puanı kurtardı.



6 İSİMDEN 15 GOL



Bordo-mavililerin yıldızları Bakasetas (5) , Nwakaeme (4), Cornelius (3), Gervinho (1), Djaniny (1) ve Hamsık (1), Süper Lig'deki 16 takımdan daha fazla gol attılar. Bordo-mavililerin gol ayakları 15 gol bulurken, 1 golü ise rakip kendi kalesine atmıştı.



