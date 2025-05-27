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Trabzonspor'da Onuachu yükleniyor!

Trabzonspor eski golcüsüne bir adım daha yaklaştı. İki kulüp arasındaki bonservis farkı 2 milyon euro'ya kadar düşerken Fatih Tekke oyuncunun kampa yetişmesini bekliyor

calendar 27 Mayıs 2025 10:47
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onuachu yükleniyor!
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Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da toplamda 25 maçta 17 gol ve 4 asist üreterek gönülleri fetheden Paul Onuachu için yönetim yaz döneminde büyük uğraş vermişti. 

Southampton, 15 milyon euro'luk bonservis bedeli istemiş ve geri adım atmayınca transfer olmamıştı.

Southampton, Championship'e düştü ve kadroda önemli revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen bordo mavililer, Ohuachu için hemen harekete geçti ve İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

6 MİLYON EURO'DA EL SIKIŞILABİLİR

Taraflar arasında yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi. Kırmızı beyazlılar başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, taraflar arasındaki fiyat farkı 2 milyon euro'nun altına kadar düştü. Önerilen rakamlar netleşmedi ama tarafların 6 milyon euro'da el sıkışabileceği öne sürülüyor.

Trabzonspor yönetimi, 2.01 boyundaki forvet için 8 milyon euro isteyen Championship ekibini ikna etmek üzere ve ödeme planları da masada. Kulüpler arasındaki farkın 2 milyon euro'nun altına inmesi, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanma ihtimalini de oldukça artırdı.

FATİH TEKKE: "HEM BEN HEM DE BAŞKAN BU TRANSFERİ İSTİYORUZ"

Ayrıca bordo-mavililer, oyuncunun da geri dönme konusundaki kararlılığını da önemli bir koz olarak kullanıyor. Fatih Tekke de transferde geri sayıma geçildiğini şu mesajlarla doğruladı; "Başkanla Onuachu'nun bizim oyun şablonumuza uygun olduğunu konuştuk. Taraftar da onu seviyor. Hem başkan hem ben bu transferi istiyoruz.




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