Trabzonspor'da Onuachu'nun büyük hedefi!

Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu, Fenerbahçe'ye karşı oynamak için tedavisine Trabzon'da devam ediyor. Onuachu'nun tüm imkanlarını zorlayacağı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Onuachu'nun büyük hedefi!
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08 Mart 2024 13:13
Kolunda kırık ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması meydana gelen Paul Onuachu'nun 6 hafta tedavi süresi olacağı açıklanırken oyuncunun da isteği ile bu süreç F.Bahçe maçı düşünülerek Trabzon'da sürdürülecek.

Fenerbahçe maçına kadar toplamda 3 haftayı bulacak olan tedavi sürecinde oyuncunun yetişme ihtimali düşük olsa da hem sağlık ekibi hem de Nijeryalı golcünün kendisi bu maçta oynaması için tüm imkânları zorlayacak. Ancak oyuncu Fenerbahçe maçına yetişemezse dev karşılaşmanın andından kendisine 5 günlük izin verilecek ve tedavi süreci devam edecek.

Sağlık ekibi ve futbolcunun bu çabalarına rağmen teknik ekip ise sakatlığın tamamen geçmemesi durumunda bir risk almak istemiyor.

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