Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu sahalara dönmek için geri sayıma geçti.
Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve sol kolunda ayrışmamış kırık belirlenen Onuachu geride kalan yaklaşık 1,5 aylık süreçte iyileşti.
Alanyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Konyaspor'la oynanan lig maçlarını kaçıran 2,01 boyundaki dev forvet kısa süre önce takımla çalışmalara başladı.
Nijeryalı golcünün fiziksel açıdan iyi durumda olduğu ve Trabzonspor'un cuma günü sahasında Sivasspor'la oynayacağı maçta kadroda yer alabileceği aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol, 3 asiste imza atan Onuachu'nun cuma günü yedekler arasında olması bekleniyor.
Başakşehir ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve sol kolunda ayrışmamış kırık belirlenen Onuachu geride kalan yaklaşık 1,5 aylık süreçte iyileşti.
Alanyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Konyaspor'la oynanan lig maçlarını kaçıran 2,01 boyundaki dev forvet kısa süre önce takımla çalışmalara başladı.
Nijeryalı golcünün fiziksel açıdan iyi durumda olduğu ve Trabzonspor'un cuma günü sahasında Sivasspor'la oynayacağı maçta kadroda yer alabileceği aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol, 3 asiste imza atan Onuachu'nun cuma günü yedekler arasında olması bekleniyor.
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