Trabzonspor'da öncelik İrfan Can Eğribayat'ta

Göztepe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat için tarafların pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Listenin ikinci sırasında ise Samsunspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan bulunuyor.Uğurcan kalırsa, kaleye takviye yapılmayacak. Ancak satış halinde yönetim İrfan Can ve Nurullah'tan birini kadroya katacak.Kaleci rotasyonunda Erce Kardeşler, Arda Akbulut gibi isimler bulunan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır büyük bir güven veriyor.Şampiyonluktan sonra Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek isteyen başarılı file-bekçisi iyi bir transfer teklifi gelmesi durumunda takımdan ayrılacak.