Trabzonspor'da öncelik İrfan Can Eğribayat'ta

Şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Uğurcan'ın bu transfer döneminde Avrupa'ya gitmesi bekleniyor. Yönetim ise onun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başladı. İlk hedef İrfan Can Eğribayat.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da öncelik İrfan Can Eğribayat'ta
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25 Haziran 2022 10:56
Göztepe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat için tarafların pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Listenin ikinci sırasında ise Samsunspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan bulunuyor.

Uğurcan kalırsa, kaleye takviye yapılmayacak. Ancak satış halinde yönetim İrfan Can ve Nurullah'tan birini kadroya katacak.

Kaleci rotasyonunda Erce Kardeşler, Arda Akbulut gibi isimler bulunan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır büyük bir güven veriyor.



Şampiyonluktan sonra Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek isteyen başarılı file-bekçisi iyi bir transfer teklifi gelmesi durumunda takımdan ayrılacak. 

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