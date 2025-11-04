04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Trabzonspor'da Onana idmana çıkmadı

Trabzonspor'da tecrübeli kaleci Andre Onana, Alanyaspor maçı öncesi sakatlığı nedeniyle takımla idmana çıkmadı.

calendar 04 Kasım 2025 16:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onana idmana çıkmadı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana, sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Onana katılmadı. Futbolcunun fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı belirtildi.


Sakatlığı devam eden Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu ve Savic ile hasta olan genç kaleci Onuralp Çevikkan da antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
