Trabzonspor'da hücum oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor.

calendar 06 Ekim 2025 09:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da hücum hattı yanıyor!
Genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli futbolcularla kimlik değiştiren ve geleceği planlayan Trabzonspor, hücum hattıyla fark yaratıyor.

Geçen dönem 8 haftada ağları 8 kez sarsan ve zayıf bir görüntü çizen bordo-mavili takım, bu sezon aynı periyotta 13 gole imzasını attı.

Son iki maçta açılan Karadeniz ekibinin kanatlar dahil forvet bölgesi, rakip fileleri 11 defa havalandırarak gollerin yüzde 85'ini kaydetti.


Bir sezonun ardından Trabzon'a dönen Paul Onuachu, 6 golle hem krallıkta hem de takımda başı çekiyor. Yeni transfer Felipe Augusto, ağları 3 kez bulurken Oleksandr Zubkov (1) ve Danylo Sikan (1) da arkadaşlarını takip etti. Böylelikle 4 hücum oyuncusu skor katkısı verdi.

Bu futbolcuların dışında Stefan Savic ve Okay Yokuşlu 1'er gol kaydetti. 8 farklı isim 9 asist gerçekleştirirken sağ bek Wagner Pina (2) öne çıkmayı başardı.

