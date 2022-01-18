Trabzonspor'da G.Saray maçı öncesi kart endişesi

Hafta sonu Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'da sarı kart sınrındaki isimlere uyarı yapıldı.

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Trabzonspor'da G.Saray maçı öncesi kart endişesi
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18 Ocak 2022 10:51
Önce Giresunspor, sonrasında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da sarı kart sınırındaki isimler endişe yarattı.

Kart sınırında bulunan isimler Bakasetas ve Yusuf Erdoğan'a Sivas karşısında gördüğü sarı kartla Hüseyin Türkmen de eklendi.

Bordo-mavililer, çarşamba günü GZT Giresunspor'u konuk edecek. Hafta sonunda ise G.Saray derbisi var. Sınırdaki oyunculara, teknik heyet uyarı yaptı.

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