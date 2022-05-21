Trabzonspor'da Diabate planı

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Fousseni Diabate, gösterdiği performansla transferi için bordo mavili takımın elini güçlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Diabate planı
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21 Mayıs 2022 13:44
Trabzonspor'un daha fazla forma şansı bulması için GZT Giresunspor'a kiraladığı Fousseni Diabate gösterdiği performans ile umut verdi.

61 Saat'in haberine göre; Giresunspor ile 34 karşılaşmada 6 gol 3 asistlik katkı sağlayan Diabate takımın en skorer oyuncuları arasında yerini aldı. Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Fousseni Diabate, gösterdiği performansla transferi için bordo mavili takımın elini güçlendirdi.

Bordo mavili takım gelecek sezon Diabate'ye gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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