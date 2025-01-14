Trabzonspor'da ayrılık: Enis Bardhi

Kuzey Makedonyalı Enis Bardhi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık: Enis Bardhi
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14 Ocak 2025 21:56
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık gelişmesi yaşandı. 
Sports Digitale'in aktardığı bilgiye göre Enis Bardhi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti.

Haberde, Kuzey Makedonyalı futbolcu ile Espanyol, Rayo Vallecano, Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgilendiği belirtildi.

BU SEZON BARDHI

29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve 1 asistle düşük bir performans sergiledi.

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