Trabzonspor'da ayrılık: Enis Bardhi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
Sports Digitale'in aktardığı bilgiye göre Enis Bardhi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti.
Haberde, Kuzey Makedonyalı futbolcu ile Espanyol, Rayo Vallecano, Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgilendiği belirtildi.
BU SEZON BARDHI
29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve 1 asistle düşük bir performans sergiledi.
Sports Digitale'in aktardığı bilgiye göre Enis Bardhi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti.
Haberde, Kuzey Makedonyalı futbolcu ile Espanyol, Rayo Vallecano, Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgilendiği belirtildi.
BU SEZON BARDHI
29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve 1 asistle düşük bir performans sergiledi.