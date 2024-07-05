Trabzonspor, stopere Hoffenheim'da forma giyen Attila Szalai'yi transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmış ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Alman ekibine kiralama teklifi sunan ve olumlu geri dönüş alan bordo-mavili takım, imzaların atılmasını beklerken şok bir gelişmeyle sarsıldı. Hoffenheim Başkanı Kristian Baumgartner, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak kulüpte yardımcılık görevinde bulunan kadın yönetici Simone Engelhardt vekâleten atandı.
Bu gelişmeden sonra Engelhardt, Trabzonspor Kulübü yetkililerine ortadaki belirsizliğin geçene kadar bekleyecekleri yönünde cevap iletti.
Trabzonspor cephesinden bu nedenle Szalai'nin transfer sürecinin uzadığı ve şu an kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Alman ekibine kiralama teklifi sunan ve olumlu geri dönüş alan bordo-mavili takım, imzaların atılmasını beklerken şok bir gelişmeyle sarsıldı. Hoffenheim Başkanı Kristian Baumgartner, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak kulüpte yardımcılık görevinde bulunan kadın yönetici Simone Engelhardt vekâleten atandı.
Bu gelişmeden sonra Engelhardt, Trabzonspor Kulübü yetkililerine ortadaki belirsizliğin geçene kadar bekleyecekleri yönünde cevap iletti.
Trabzonspor cephesinden bu nedenle Szalai'nin transfer sürecinin uzadığı ve şu an kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.