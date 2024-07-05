Trabzonspor'da Attila Szalai için zorunlu bekleme

Trabzonspor, Attila Szalai ile her konuda anlaşırken Hoffenheim kulübünde başkan değişikliği transferi geciktirdi. Taraftarlar arasındaki görüşmeler sürüyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Attila Szalai için zorunlu bekleme
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05 Temmuz 2024 12:25
Trabzonspor, stopere Hoffenheim'da forma giyen Attila Szalai'yi transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmış ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Alman ekibine kiralama teklifi sunan ve olumlu geri dönüş alan bordo-mavili takım, imzaların atılmasını beklerken şok bir gelişmeyle sarsıldı. Hoffenheim Başkanı Kristian Baumgartner, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak kulüpte yardımcılık görevinde bulunan kadın yönetici Simone Engelhardt vekâleten atandı.

Bu gelişmeden sonra Engelhardt, Trabzonspor Kulübü yetkililerine ortadaki belirsizliğin geçene kadar bekleyecekleri yönünde cevap iletti.

Trabzonspor cephesinden bu nedenle Szalai'nin transfer sürecinin uzadığı ve şu an kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



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