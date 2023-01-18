Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Transfer planlamasına geçen bordo mavililerde 3 yabancı futbolcuya teklif bekleniyor. İşte detaylar...Trabzonspor'da gelen teklifler doğrultusunda ederini bulan hemen her futbolcunun satılması bekleniyor.Özellikle Djaniny için Meksika ile Arap Yarımadası'ndan bazı kulüpler devreye girmiş durumda. Piyasası olan ve teklif gelmesi beklenen diğer isimler Bardhi ile Larsen. Larsen'e ülkesi Danimarka'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu belirtiliyor.