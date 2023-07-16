Trabzonspor, ayrılığı KAP'a açıkladı!

Trabzonspor, Montassir Lahtimi'nin Wydad'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor, ayrılığı KAP'a açıkladı!
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16 Temmuz 2023 15:52
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 15:57
Trabzonspor'da kamp çalışmalarına katılmayan Montassir Lahtimi kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Bordo-mavili kulüp, Lahtimi'nin satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için Wydad ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödeme yapacaktır. Futbolcunun, Wydad Athletic Kulübünün resmi maçlarının yüzde 75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonu gerçekleşecek olup, Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, futbolcunun kesin transferinin gerçekleşmesi ve sonrasında bir başka kulübe transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 17'si Kulübümüze ödenecektir."

LAHTIMI KİMDİR?

Trabzonspor'a geçen sezon başında transfer olan 22 yaşındaki Montasser Lahtimi, bordo-mavili forma altında 10 maçta süre buldu.

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