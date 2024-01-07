Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlardaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 deviren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 6 dış saha karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmedi.
Nenad Bjelica ile dışarıdaki ilk 4 mücadelede 1 galibiyet alıp 3 kez kaybeden Karadeniz, Avcı ile yakaladığı başarılı istatistiği Ankaragücü maçında da sürdürdü.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 deviren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 6 dış saha karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmedi.
Nenad Bjelica ile dışarıdaki ilk 4 mücadelede 1 galibiyet alıp 3 kez kaybeden Karadeniz, Avcı ile yakaladığı başarılı istatistiği Ankaragücü maçında da sürdürdü.
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