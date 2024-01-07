Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor

MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor
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07 Ocak 2024 12:29
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlardaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor.

Süper Lig'de Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 deviren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 6 dış saha karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmedi.

Nenad Bjelica ile dışarıdaki ilk 4 mücadelede 1 galibiyet alıp 3 kez kaybeden Karadeniz, Avcı ile yakaladığı başarılı istatistiği Ankaragücü maçında da sürdürdü.

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