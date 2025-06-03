Trabzonspor'a golcü: Angel Rodado

Trabzonspor, Wisla Krakow'un İspanyol santrforu Angel Rodado için nabız yokluyor.

calendar 03 Haziran 2025 10:27 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 10:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a golcü: Angel Rodado
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Trabzonspor, takıma takviye için kolları sıvarken Wisla Krakow'un İspanyol golcüsü Angel Rodado yakın takibe alındı. Paul Onuachu ve Romulo gibi önemli isimlerle de görüşen Trabzonspor, rekabetçi bir forvet hattı için Rodado'yu da gündeminde bulunduruyor.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu, Polonya 1. Ligi'nde mücadele eden Wisla Krakow ile çıktığı 32 maçta 23 gol attı. Avrupa Ligi'nde de forma giydiği 4 karşılaşmada fileleri 3 kez havalandıran Rodado'nun maliyeti için bir araştırma yapıldı.

Wisla Krakow ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu için şu ana kadar yeni bir girişim ise yapılmadı.

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