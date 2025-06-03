Trabzonspor'a golcü: Angel Rodado





Barcelona'nın altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu, Polonya 1. Ligi'nde mücadele eden Wisla Krakow ile çıktığı 32 maçta 23 gol attı. Trabzonspor , takıma takviye için kolları sıvarken Wisla Krakow'un İspanyol golcüsü Angel Rodado yakın takibe alındı. Paul Onuachu ve Romulo gibi önemli isimlerle de görüşen Trabzonspor, rekabetçi bir forvet hattı için Rodado'yu da gündeminde bulunduruyor.Barcelona'nın altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu, Polonya 1. Ligi'nde mücadele eden Wisla Krakow ile çıktığı 32 maçta 23 gol attı.

Avrupa

Ligi'nde de

forma giydiği 4 karşılaşmada

fileleri 3 kez havalandıran

Rodado'nun

maliyeti için bir araştırma

yapıldı.





Wisla Krakow ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu için şu ana kadar yeni bir girişim ise yapılmadı.

