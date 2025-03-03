Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı. Konyaspor, Umut'un golüyle bu sezon ilk kez penaltıdan gol attı.
İLK YARIDA TEMPO YÜKSELMEDİ
Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tempo fazla yükselmedi.
İlk yarıda dikkat çeken tek tehlikeli pozisyon 18. dakikada Konyaspor'dan geldi. Bu dakikada Yusuf'un ortasında Kramer'in kafa vuruşu direkten geri döndü.
DEVREDE GOL YOK
Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
DENİZ, OZAN'A GEÇİT VERMEDİ
Konyaspor ile Trabzonspor arasında ikinci yarının ilk tehlikeli atağı Trabzonspor'dan geldi. 61. dakikada Visca'nın ortasında Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu kaleci Deniz kurtardı.
TRABZONSPOR'DA MUSTAFA CEZALI
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında yer alan Mustafa, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
UZATMADA PENALTI KARARI
Uzatma dakikalarında Trabzonspor ceza sahasında Uğurcan ile Lundstram arasında yaşanan pozisyon sonrası Konyasporlu oyuncular hakem Ozan Ergün'e baktı ve penaltı bekledi.
ORTALIK KARIŞTI!
Konyaspor'un beklediği penaltı beklediği pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında saha içerisinde büyük tartışma çıktı.
SARI KART YAĞDI
Hakem Ozan Ergün; Cihan, Serdar, Uğurcan Yazğılı ve Keyta'ya sarı kart gösterdi.
VAR'DAN PENALTI KARARI
Hakem Ozan Ergün, oyuncular arasında yaşanan tartışma sonrası VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.
UMUT NAYİR PENALTIYI ATTI
Konyaspor'da penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, 90+10'da takımına galibiyeti getiren golü attı ve Konyaspor maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 32 puanda kaldı. Konyaspor, 28 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek.
TRABZONSPOR'UN HASRETİ BİTMEDİ
Konyaspor maçı ile Trabzonspor'un bu sezonki deplasman hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet elde edemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın kaleye uzak mesafeden sert şutunda top, direk dibinden dışarı çıktı.
18. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Prip'in uzaktan sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu direk dibinden kornere çeldi.
54. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedrinho'nun ortasına yükselen Prip'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
60. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.
89. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topa hakim oldu.
90+10. dakikada ev sahibi öne geçti. Ceza sahası içinde Lundstram'ın topa elle müdahalesinde hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi üzerine penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 57 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 57 Keyta), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Aleksic), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 82 Umut Nayir)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 58 Serdar Saatçi), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 73 Cihan Çanak), Lundstram, Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca, Sikan, Banza (Dk. 58 Ozan Tufan)
Gol: Dk. 90+10 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Malheiro, Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 80 Visca, 90+7 Cihan Çanak, Serdar Saatçi (Trabzonspor), Dk. 41 Jevtovic, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı, Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı. Konyaspor, Umut'un golüyle bu sezon ilk kez penaltıdan gol attı.
İLK YARIDA TEMPO YÜKSELMEDİ
Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tempo fazla yükselmedi.
İlk yarıda dikkat çeken tek tehlikeli pozisyon 18. dakikada Konyaspor'dan geldi. Bu dakikada Yusuf'un ortasında Kramer'in kafa vuruşu direkten geri döndü.
DEVREDE GOL YOK
Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
DENİZ, OZAN'A GEÇİT VERMEDİ
Konyaspor ile Trabzonspor arasında ikinci yarının ilk tehlikeli atağı Trabzonspor'dan geldi. 61. dakikada Visca'nın ortasında Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu kaleci Deniz kurtardı.
TRABZONSPOR'DA MUSTAFA CEZALI
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında yer alan Mustafa, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
UZATMADA PENALTI KARARI
Uzatma dakikalarında Trabzonspor ceza sahasında Uğurcan ile Lundstram arasında yaşanan pozisyon sonrası Konyasporlu oyuncular hakem Ozan Ergün'e baktı ve penaltı bekledi.
ORTALIK KARIŞTI!
Konyaspor'un beklediği penaltı beklediği pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında saha içerisinde büyük tartışma çıktı.
SARI KART YAĞDI
Hakem Ozan Ergün; Cihan, Serdar, Uğurcan Yazğılı ve Keyta'ya sarı kart gösterdi.
VAR'DAN PENALTI KARARI
Hakem Ozan Ergün, oyuncular arasında yaşanan tartışma sonrası VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi.
UMUT NAYİR PENALTIYI ATTI
Konyaspor'da penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, 90+10'da takımına galibiyeti getiren golü attı ve Konyaspor maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 32 puanda kaldı. Konyaspor, 28 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek.
TRABZONSPOR'UN HASRETİ BİTMEDİ
Konyaspor maçı ile Trabzonspor'un bu sezonki deplasman hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet elde edemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın kaleye uzak mesafeden sert şutunda top, direk dibinden dışarı çıktı.
18. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Prip'in uzaktan sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu direk dibinden kornere çeldi.
54. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedrinho'nun ortasına yükselen Prip'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
60. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.
89. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topa hakim oldu.
90+10. dakikada ev sahibi öne geçti. Ceza sahası içinde Lundstram'ın topa elle müdahalesinde hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi üzerine penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 57 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 57 Keyta), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Aleksic), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 82 Umut Nayir)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 58 Serdar Saatçi), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 73 Cihan Çanak), Lundstram, Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca, Sikan, Banza (Dk. 58 Ozan Tufan)
Gol: Dk. 90+10 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Malheiro, Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 80 Visca, 90+7 Cihan Çanak, Serdar Saatçi (Trabzonspor), Dk. 41 Jevtovic, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı, Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)