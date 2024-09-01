Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Temposu oldukça düşük olan mücadelede iki takım da pozisyona girmekte güçlük yaşadı. Eyüpspor'un 2 net pozisyonunda Mame Thiam, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Trabzonspor ise ceza sahası dışından denemelerine rağmen, Berke Özer'in koruduğu kaleye gol atamadı.
EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ
Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.
TRABZONSPOR, 0-0'A ABONE
Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 2 mücadele 0-0 sona erdi. Eyüpspor ise ilk 4 haftayı 4 maçta 8 puanla kapattı.
MİLLİ ARA SONRASI DERBİ
Milli aradan sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emre Akbaba, ceza yayından şut çekti. Trabzonsporlu oyunculara çarpan topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazından vurdu. Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Eren Elmalı dönen topu kornere gönderdi.
16. dakikada Cihan Çanak'ın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Draguş, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
23. dakikada Umut Meraş'ın indirdiği topa Ahmed Kutucu, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kontrol etti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Temposu oldukça düşük olan mücadelede iki takım da pozisyona girmekte güçlük yaşadı. Eyüpspor'un 2 net pozisyonunda Mame Thiam, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Trabzonspor ise ceza sahası dışından denemelerine rağmen, Berke Özer'in koruduğu kaleye gol atamadı.
EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ
Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.
TRABZONSPOR, 0-0'A ABONE
Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 2 mücadele 0-0 sona erdi. Eyüpspor ise ilk 4 haftayı 4 maçta 8 puanla kapattı.
MİLLİ ARA SONRASI DERBİ
Milli aradan sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emre Akbaba, ceza yayından şut çekti. Trabzonsporlu oyunculara çarpan topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazından vurdu. Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Eren Elmalı dönen topu kornere gönderdi.
16. dakikada Cihan Çanak'ın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Draguş, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
23. dakikada Umut Meraş'ın indirdiği topa Ahmed Kutucu, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kontrol etti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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